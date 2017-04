நாடாளுமன்றத்தில் இந்தி கட்டாயம்.. ஏற்காதவர்கள் அவையைவிட்டு வெளியேற வேண்டுமா… வேல்முருகன் கேள்வி

நாடாளுமன்றத்தில் இந்தி கட்டாயம் என்பது, அதனை ஏற்காதவர் நாடாளுமன்றத்தை விட்டே வெளியேறலாம் என்பதுவா என்று வேல்முருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

TVK leaders Velmurugan has condemned BJP government for its compulsory of Hindi in Parliament and schools.