மீத்தேன், பாறை எரிவாயுவைத் தொடர்ந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம்.. பாஜகவிற்கு வேல்முருகன் கண்டனம்

மீத்தேன், பாறை எரிவாயுவைத் தொடர்ந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கொண்டு வந்து தமிழகத்தை பாலைவனமாக்கும் மத்திய பாஜக அரசுக்கு வேல்முருகன் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Velmurugan condemns BJP over hydro carbon project TVK leader Velmurugan has condemned BJP to bring hydro carbon project to Tamil Nadu.