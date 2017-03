தமிழர்கள் மீது வெறிநாய்களை அவிழ்த்து விட்டு வெறித்தனம்.. சந்திரபாபு நாயுடுவின் காட்டாட்சி தர்பார்

தமிழர்கள் மீது வெறிநாய்களை கட்டவிழ்த்து விட்டு ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு காட்டாட்சி தர்பார் நடத்தியுள்ளார் என்று வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan has condemned AP CM Chandrababu Naidu for atrocities of Tamils, who arrested by forested police.