சென்னையில் மாணவர்கள் மீது போலீஸ் கொடூர தடியடி- வேல்முருகன் கடும் கண்டனம்

சென்னையில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய மாணவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தியுள்ளனர். இதற்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் பண்ருட்டி வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:22 [IST]

English summary

TVK leader Velmurugan has condemned the police lathicharge on Pro-Jallikattu protesters.'