தொடரும் விவசாயிகள் மரணம்.. இறந்த விவசாயி குடும்பத்திற்கு ரூ. 25 லட்சம் வழங்க வேல்முருகன் கோரிக்கை

விவசாயத்திற்கு தண்ணீரின்றி மரணம் அடைந்த விவசாயிகளுக்கு 25 லட்சம் தர வேண்டும் என்று வேல்முருகன் கோரியுள்ளார். இதனை வலியுறுத்தி வரும் 10ம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan demanded 25 lakhs as compensation to the family of farmers, who died.