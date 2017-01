அலங்காநல்லூர் இளைஞர்கள் விடுதலை கோரி அறப்போராட்டத்தில் குதிக்க வேல்முருகன் வேண்டுகோள்

அலங்காநல்லூரில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வேல்முருகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அதற்காக கட்சித் தொண்டர்கள் தமிழகம் முழுவதும் அறவழியில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 15:14 [IST]

TVK leader Velmurugan demanded release of Jallikattu supporters, who were arrested by police in Alanganallur.