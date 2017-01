ஜல்லிக்கட்டு வழக்கு.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வேல்முருகன் கேவியட் மனு

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

TVK leader has files a caveat in the Supreme Court to defend Jallikattu.