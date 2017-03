நவீன கொள்ளைக் கூடாரங்களான சுங்கச் சாவடிகள் ஏப்.1ல் முற்றுகை.. வேல்முருகன் அறிவிப்பு

நாட்டு மக்களை வாட்டி வதைக்கும் நவீன கொள்ளைக்கூடாரங்களான சுங்கச் சாவடிகளுக்கு எதிராக ஏப்ரல் 1ந் தேதியன்று மாபெரும் முற்றுகைப் போராட்டத்தினை நடத்தப் போவதாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TVK leader Velmurugan will stage a protest against toll gate on April 1.