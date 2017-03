இலங்கை கடற்படை மீது "302" வழக்கு.. கைது செய்ய கோரி டிஜிபியிடம் வேல்முருகன் மனு

தமிழக மீனவர் பிரிட்ஜோவை சுட்டுக் கொன்ற இலங்கை ராணுவத்தினர் மீது 302 வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வேல்முருகன் கோரியுள்ளார். இது தொடர்பான மனு ஒன்றை டிஜிபியிடம் நேரில் வழங்கினார் வேல்முருகன்

English summary

TVK leader Velmurugan has registered a complaint against Sri Lankan soldier, who shot fishermen.