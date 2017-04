விவசாயிகள் பிரச்சனை தீர.. அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேல்முருகன் வேண்டுகோள்

போராடும் தமிழக விவசாயிகளை ஏறெடுத்தும் பாராத மத்திய அரசைத் தட்டிக் கேட்க, அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை உடனே கூட்ட வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TVK leader Velmurugan has urged to hold all party meeting over farmer’s issue.