மெடிக்கல் சீட் மோசடி வழக்கு.. வேந்தர் மூவிஸ் மதன் புழல் சிறையில் அடைப்பு.. ஜூன் 6 வரை நீதிமன்ற காவல்

மருத்துவ படிப்பில் சேர இடம் வாங்கித் தருவதாக மாணவர்களிடம் ரூ.80 கோடி மோசடி செய்த புகாரில் மதன் ஜாமீனில் வந்த நிலையில் மீண்டும் சென்னையில் கைது செய்தது அமலாக்கத்துறை.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 21:01 [IST]

producer 'Vendhar Movies' Madhan arrested from chennai

