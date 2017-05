மெட்ரோ விழாவில் தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த வெங்கைய்யா நாயுடு!

மத்திய அரசை பகைத்துக் கொண்டால் தமிழக அரசு கடும் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்யா நாயுடு எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

you can give freebies but why can't solve farmers problem, Venkaiah Naidu slams Tamilnadu govt in Metro Rail opening function today.