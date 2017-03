ஓபிஎஸ் அணியில் நடிகை லதா- நேரில் சந்தித்து ஆதரவு!!

முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து நடிகை லதா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Veteran actress Latha met former CM O Panneerselvam his home today and extends her support to him.