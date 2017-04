சேகர் ரெட்டியுடன் தொடர்பில் இருந்த அமைச்சர்கள் தான் பயப்படுகிறார்கள்.. வெற்றிவேல் எம்எல்ஏ ஆவேசம்

சேகர் ரெட்டியுடன் தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் சிலர் செய்த தவறுக்கு பயந்து, ஏதேதோ செய்கின்றனர் என்று வெற்றிவேல் எம்.எல்.ஏ. குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakran supporter mla vetrivel Accusation on ministers, who connecting with mining baron Sekhar Reddy