உயர்நீதிமன்றம் கிடுக்குப்பிடி உத்தரவு... விசாரணைக்கு ஆஜரான துணைவேந்தர் கீதா லட்சுமி - வீடியோ

வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாத கீதா லட்சுமி, நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து இன்று ஆஜரானார். நடிகர் சரத்குமார் அவரது மனைவி ராதிகாவும் ஆஜரானார்கள்.

Actor Sarathkumar, Radhika and vice chancellor Geeta lakshmi places been raided by Income tax officials. And three of them came for an inquiry at income tax office.