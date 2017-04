ஓங்கி அறைந்ததில் காது கேட்கவில்லை.. வெறித்தாக்குதல் நடத்திய போலீசை டிஸ்மிஸ் செய்.. ஈஸ்வரி ஆவேசம்

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட ஈஸ்வரி கோரியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 14:06 [IST]

Victim Eswari has urged to dismiss the ADSP Pandiarajan, who attacked her in anti Tasmac protest.