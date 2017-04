ஜல்லிக்கட்டு வன்முறை.. விசாரிக்க மதுரை பக்கம் எட்டிக் கூட பார்க்கலையாம் நீதிபதி ராஜேஷ்வரன்

ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தின் முடிவில் உருவான வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட குழுவின் தலைவர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் மதுரைக்கு செல்லவில்லை என்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 18:03 [IST]

English summary

Victims, who affected in Jallikattu violence in Madurai, alleged Retired Judge Rajeshwaran that he was not inquiry to them.