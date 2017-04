ஜல்லிக்கட்டு வன்முறை விசாரணை.. அச்சமின்றி புகார் அளிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் வலியுறுத்தல்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் முடிவில் நிகழ்ந்த வன்முறை குறித்து விசாரித்து வரும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ராஜேஷ்வரன், அச்சமின்ற பிரமாண வாக்குமூலம் அளிக்க பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முன் வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்த

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Victims should be filed affidavit without fear, says retired judge Rajeshwaran, the head of panel to probe in Jallikattu violence.