அதிமுக ஆபீசில் சசி காலிலும் விழுந்த முதல்வர் ஓபிஎஸ்- வைரலாகும் ஷாக் வீடியோ!

முதல்வர் பதவி வகிக்கும் பன்னீர்செல்வம் சசிகலா காலில் விழும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகின்றன. முதல்வர் பதவியை இப்படியா அசிங்கப்படுத்துவது என்ற விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:59 [IST]

English summary

A video of Tamilnadu Chief Minsiter O Panneerselvam seeking Sasikala's blessing went on viral in Social Media.