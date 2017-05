சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில உள்ள தற்போதைய நிலவரம் இதுதான்...!! கலக்கல் வீடியோ!

இன்போசிஸ், விப்ரோ உள்ளிட்ட கம்பெனிகளில் அதிரடி ஆட்குறைப்பு அரங்கேறி வருவதை கலாய்த்து கலக்கல் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Videos has been released on social medias about the termination of workers in software companies.