விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடாது: திருமாவளவன்

இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கொண்டாடாது என அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Viduthalai siruthaigal party leader Thirumavalavan says that his party will not celebrate Pongal festival. Viduthalai siruthaigal party took this decision due to farmers death.