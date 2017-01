விஜய் ரசிகர்கள் சூப்பர்!

சென்னை: விஜய் ரசிகர்களை இந்த விஷயத்திற்காக பாராட்டியாக வேண்டும். ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி தமிழகத்தை வியாபித்திருந்த நிலையில் போராட்டம் நடந்த நாட்களில் விஜய் நடித்த பைரவா படத்தின் அப்டேட்களைப் போடாமல் போராட்டத்திற்கு வலு சேர்த்துள்ளதாக விஜய் ரசிகர்கள் மன்ற டிவிட்டர் பக்கம் ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளனர்.

We had stopped our #Bairavaa updates for the past 6days as a mark of respect and support to the protests related to #Jallikattu

