விஜயபாஸ்கர் அமைச்சர் பதவியை பறிக்க கோரிக்கை வலுக்கிறது.. தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு என ராமதாஸ் சீற்றம்

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், அவருக்கு துணை நின்ற சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இராதாகிருஷ்ணன், துணை வேந்தர் கீதா லட்சுமி ஆகியோரை உடனடியாக பதவிநீக்கம் செய்யவேண்டும் என்கிறார் ராமதாஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Vijaya Bashkar has to be dismissed, requested by PMK founder Ramadoss.