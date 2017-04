வீடு தேடி வந்து அடிப்பார்கள் என்று கூறியும் விஜயபாஸ்கர் காதில் வாங்கி கொள்ளவில்லை: ஓபிஎஸ் பகீர்

ஜெயலலிதாவின் வெளிநாட்டு சிகிச்சையை தடுத்தது யார் என்ற தகவலை முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam accuses that Minister Vijayabaskar only stopped Jayalalitha's foreign treatment.