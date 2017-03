ஜெ.மரணம்.. விசாரணை கமிஷன் வைத்தால் விஜயபாஸ்கரும் சிக்குவார்.. எச்சரிக்கும் நத்தம் விஸ்வநாதன்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க விசாரண கமிஷன் வைத்தால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும் விசாரிக்கப்படுவார் என முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 17:25 [IST]

English summary

Former Minister Natham Viswanathan asks Vijaya basker did see Jayalitha in person when she was in hospital.