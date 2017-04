ஐடி ரெய்டுக்கு உள்ளான அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பதவி பறிப்பு இல்லை.. டிடிவி தினகரன் திட்டவட்டம்

விஜயபாஸ்கர் பதவியை பறிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் ஆலோசித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், விஜயபாஸ்கர் ஐடி அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்து வருவதாக டிடிவி தினகரன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Vijaya Bhaskar who is under IT radar will continue as minister says TTV Dinakaran.