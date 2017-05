விஜயபாஸ்கர் நண்பர் சுப்ரமணியம் விஷம் குடித்து தற்கொலை- அவசரமாக உடல் தகனம்

விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் சுப்ரமணியம் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உடல் மின் மயனத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

English summary

A soft drinks bottle was also taken from the spot, where Subramaniam was found dead.As there were traces of poison in the stomach, police now suspect it to be a case of suicide.