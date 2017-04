விஜயபாஸ்கரை மாற்றும் எண்ணமில்லை... அமைச்சரவையில் மாற்றம் வராது - டிடிவி தினகரன்

விஜயபாஸ்கரை மாற்றும் எண்ணமில்லை என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்லவே தன்னுடைய வீட்டுக்கு அமைச்சர்கள் வந்தனர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dhinakaran on Thursday said health minister C. Vijayabaskar will not be removed from the Cabinet after the I-T raids since “he has done no wrong.