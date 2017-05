8 மணி நேர விறுவிறு விசாரணை... விஜயபாஸ்கர் மனைவியிடம் ஐடி அதிகாரிகள் கேட்டது என்ன?

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மனைவி ரம்யாவிடம் ஐடி அதிகாரிகள் 8 மணி நேரம் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 9:39 [IST]

English summary

Minister Vijayabaskar's wife Ramya has been inquired for 8 hours by IT officials at Nungampakkam in Chennai.