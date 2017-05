ஜெ. இருந்திருந்தால் விஜயபாஸ்கர், செல்லூர் ராஜு பதவி நீடிக்குமா? - வெடிக்கும் செம்மலை- வீடியோ

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் விஜயபாஸ்கரும் செல்லூர் ராஜுவும் பதவியில் இருக்க முடியுமா என ஒபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ செம்மலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 12:43 [IST]

English summary

If Jayalalitha alive minister Vijayabaskar and sellur Raju can exist in their minister post asked OPS supporter Semmalai MLA in Mettur.