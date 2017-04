மீண்டும் விசாரணை... ஆஜரான அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், கீதாலட்சுமி - வீடியோ

வருமானவரி சோதனைக்குள்ளான அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும் துணை வேந்தர் கீதா லட்சுமியும் மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார்கள்.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 18:09 [IST]

English summary

Minister Vijaya baskar and vice chancellor Geeta lakshmi again came for inquiry in Income tax office.