மோசடி வழக்கு.. அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மாமனார் சுந்தரம் உள்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு சிறை!

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மாமனார் உட்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து கோவை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 20:54 [IST]

Tamilnadu Health minister Vijayabhaskar's father in law gets 3 years imprisonment

