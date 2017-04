விஜயபாஸ்கரின் குவாரிகளில் ஐடி ரெய்டு.. இங்கிருந்துதான் ஆர்.கே.நகருக்குப் பணம் பாய்கிறதாம்!

புதுக்கோட்டை அருகே விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான கிரஷர் மற்றும் ரெடிமிக்ஸ் குவாரியில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Vijayabhaskar's quarries are being raided by the IT officials since morning.