ஜெயலலிதாவின் திடீர் மரணத்தில் உள்ள சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்: விஜயகாந்த்

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து பொது மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:43 [IST]

English summary

DMDK chief vijayakanth asks about doubt on former chief minister Jayalalithaa's sudden death