பதவி, ஆட்சிக்காக 2 பேருமே டிராமா போடுறாங்க மக்களே.. விஜயகாந்த் அட்டாக்!

பதவி மற்றும் ஆட்சிக்காக அதிமுகவும் திமுகவும் நடத்தும் நாடகம்தான் நேற்று சட்டசபையில் அரங்கேறியது என்று விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 9:32 [IST]

English summary

DMDK leader Vijayakanth attacked both DMK and ADMK parties over assembly issue.