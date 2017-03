அட அட... பிரசாரத்துக்கு வருகிறார் விஜயகாந்த்... அமர்க்களத்துக்கு தயராகும் ஆர்கேநகர்!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் ஏப்ரல் 6-ந் தேதி முதல் பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth will begin campaign from Apr 6 for RK Nagar By election.