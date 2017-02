பட்டு ரோஸ் ஆடைகட்டி... அசத்தலாய் 27வது திருமண நாளை கொண்டாடிய விஜயகாந்த் பிரேமலா

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தனது 27வது திருமண நாளினை மனைவி, மகன்கள் மச்சான் உறவுகளுடன் உற்சாகமாக கொண்டாடியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The popular actor cum politician DMDK leader Vijayakanth married Premalatha on 31st January 1990. Yesterday Vijayakanth Permelatha couple celebrated 27th wedding anniversary of Vijayakanth.