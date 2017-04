மதுக்கடையை எதிர்த்து போராடிய பெண்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்துவதா? விஜயகாந்த் கண்டனம்

திருப்பூர், சாமளாபுரத்தில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட போலீஸ் தடியடிக்கு விஜயகாந்த் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMDK leader vijayakanth Condemned police, who have slaped woman at Samalapuram near Tirupur