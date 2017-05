நிர்வாக சீர்கேடும் ஊழலும் தான் போக்குவரத்து துறையில் இன்றைய நிலைக்கு காரணம்: விஜயகாந்த்

நிர்வாக சீர்கேடும் ஊழலும் தான் போக்குவரத்து துறையின் இன்றைய நிலைக்கு காரணம் என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth blamed the administration for causing corruption and corruption in the current state of the transport industry. He also said that the government did not fulfil the demands of transport workers.