11 நாள் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினார் விஜயகாந்த்.. ஆர்.கே. நகரில் விரைவில் பிரச்சாரம்

கடந்த 11 நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் இன்று வீடு திரும்பினார். அவர் விரைவில் ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுக

English summary

DMDK leadver Vijayakanth was discharged today from hospital after 11 days treatment.