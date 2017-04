கிளம்புகிறார் "கேப்டன்"... நாளை முதல் விஜயகாந்த் ஆர்.கே.நகரில் சூறாவளி பிரசாரம்!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளருக்காக விஜயகாந்த் நாளை முதல் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 12:49 [IST]

English summary

DMDK president Vijayakanth kick start election campaign at RK Nagar on Tomorrow.