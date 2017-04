மருத்துவமனையில் விஜயகாந்த்... உதவ மறுக்கும் உறவுகள்.. கவலையில் குடும்பம்!

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள விஜயகாந்துக்கு சில மருத்துவ ரீதியான உதவிகளை உறவினர்கள் செய்ய மறுத்து வருகிறார்களாம்.

English summary

DMDK sources said that their party leader Vijayakanth will fly to foreign for treatment.