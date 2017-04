உடல்நலக் குறைவு... விஜயகாந்த் மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி

உடல்நலக் குறைவால் விஜயகாந்த் இன்று மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth was admitted to a private hospital in Chennai today.