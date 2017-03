விஜயகாந்த் நலம்... ஏப்.6முதல் ஆர்.கே. நகர் பிரச்சாரம் செய்வார் - பிரேமலதா

விஜயகாந்த் நலமாக இருக்கிறார் என்றும் ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கு ஏப்ரல் 6 முதல் பிரச்சாரம் செய்வார் என்றும் அவரது மனைவி பிரேமலதா கூறியுள்ளார்

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 12:15 [IST]

English summary

Permalatha said that Vijayakanth’s health condition is stable and the chances of him campaigning in RK Nagar are also bright. Vijayakanth is gradually recovering from the illness and he will be discharged soon.