ரோபாவாக விஜயகாந்த் உருமாறிய வீடியோ- கிள்ளுகீரையான தொண்டர்கள்!

கட்சி கூட்டத்தில் தொண்டர்களுடன் எதுவும் பேசாமல் ரோபோ போல் அமர்ந்து அமைதியாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த். இது தொண்டர்களிடையே கடும் ஏமாற்றத்தை உண்டாக்கியது.

English summary

Dmdk leader Vijayakanth kept silent in the photo session with party cadres in 'Ungaludan naan' Program. This program aimed to have conversation with cadres.