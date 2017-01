மெரினாவில் 144 தடை உத்தரவை அப்பவே போட்டிருந்தா பிரச்சனை வந்திருக்காது... உளறி கொட்டிய விஜயகாந்த்

மெரினாவில் 144 தடை உத்தரவை முன்னரே போட்டிருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது என உளறி கொட்டியிருக்கிறார் விஜயகாந்த்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth said that TamilNadu govt impose the 144 sec at Chennai Marina before the Jallikattu Uprising.