அந்த மாடுகளைப் பூராம் டென்மார்க்குக்கே பத்தி விடுங்க.. விஜயகாந்த் ஆவேசம்

டென்மார்க் நாட்டிலிருந்து சென்னைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஜெர்ஸி பசுக்களை அந்த நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth has opposed the import of Jersey cows from Denmark to Chennai. Recently nearly 60 cows were brought from Denmark it is noted.