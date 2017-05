ரஜினி அரசியல் பிரவேசத்தால் விஜயகாந்த் ஷாக்- செல்வாக்கு அம்போவா? சர்வே எடுக்கும் பிரேமலதா!

ரஜினிகாந்த் அரசியல் பிரவேசத்தால் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் ரொம்பவே அதிர்ச்சியடைந்து போயுள்ளாராம். ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசத்தால் பாதிப்பு வருமான என சர்வே எடுக்கிறது தேமுதிக.

English summary

DMDK sources said that Vijayakanth shocked over the Super Star Rajinikanth's Political entry.