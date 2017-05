3 ஆண்டெல்லாம் இல்லை... உடனே மணல் அள்ளுவதைத் தடை செய்ய விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்

தமிழக ஆறுகளில் மணல் அள்ளுவதை உடனே நிறுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து தமிழகத்தை வறட்சியில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கோரிக்கைவிடுத்துள்ளார்.

Dmdk leader Vijayakanth urges to Tamil Nadu Govt stop illegal Sand business in TN Rivers.

