கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நடுக்குப்பத்தில் விஜயகாந்த் ஆய்வு

சென்னை நடுக்குப்பம் மீனவர் குடியிருப்பை தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் இன்று ஆய்வு செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK leader Vijayakanth today visited Nadukkuppam. he given Welfare benefits for Victim fishermen.